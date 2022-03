Ukraine-Krieg: Viele flüchten mit ihren Haustieren

Und so kommt es, dass BIlder von Tieren als Kriegsopfer derzeit um die Welt gehen. Neben Hunden und Katzen aus Privathaltung sind auch Streuner, Vierbeiner in Tierheimen und die Exoten in den Zoos direkt vom Angriff der Russen betroffen. So manche NGO bringt derzeit gezielt Futter- und Sachspenden ins Land, andere bemühen sich darum, so viele Vierbeiner wie möglich aus der Ukraine zu holen.