Kletter-Ass schockt Konkurrenz in Wr. Neustadt

Damit hat wohl niemand gerechnet, auch nicht die strahlende Siegerin Magdalena Kompein, die am Wochenende den ersten A-Cup Boulder-Bewerb der Saison in Wr. Neustadt gewann. Die 16-jährige Göfnerin verwies damit die Konkurrenz in ihrem ersten Boulder-Wettkampf seit eineinhalb Jahren, nicht nur in ihrer U18-, sondern auch in der Allgemeinen Altersklasse auf die Plätze.