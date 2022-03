Antonov An-225 zerstört: Kann man sie neu bauen?

Nur eine einzige Antonov An-225 wurde vor Zerfall der Sowjetunion fertiggestellt, in den letzten Jahren kam der Mega-Flieger aus der Ukraine auf der ganzen Welt zum Einsatz, wenn andere Frachtmaschinen an ihre Grenzen stießen. Als größte Transportmaschine der Welt war die An-225 auch öfter in Österreich zu Gast - etwa im vergangenen Herbst (siehe Video) in Linz.