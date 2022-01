FedEx will für Frachtflugzeuge Laser-Raketenabwehr

In den vergangenen Jahren seien bei mehreren Zwischenfällen im Ausland zivile Flugzeuge von tragbaren Luftabwehrsystemen beschossen worden, heißt es in dem Ersuchen an die US-Luftaufsicht FAA. Dies habe mehrere Unternehmen dazu veranlasst, Systeme wie ein Laser-basiertes Raketenabwehrsystem für die Installation in zivilen Flugzeugen zu entwickeln, um diese vor wärmesuchenden Raketen zu schützen.