Wer den Opfern rasch hilft, hilft am besten

Acht Sattelzüge beladen

Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Bei der Sammelaktion in Gattendorf kamen bereits so viele Hilfsgüter für die Kriegsopfer zusammen, dass acht Sattelzüge beladen werden können. Zwei volle Lkw mit dringend benötigten Artikeln hatten sich am Montag in der Früh auf den Weg zu den Kriegsopfern in die Ukraine gemacht. Tags darauf liefen beim Feuerwehrhaus schon die Vorbereitungen für einen weiteren Transport ins Krisengebiet. „Wir freuen uns über die großartige Solidarität mit den Betroffenen“, bedankten sich die Feuerwehrleute bei allen Spendern.