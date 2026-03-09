Video: Hier rettet sich Rapid in die Meistergruppe

Zum dritten Mal in Folge hat Rapid in der letzten Grunddurchgangs-Runde den Sprung in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga geschafft. Diesmal war es ein 1:0-Heimerfolg gegen Red Bull Salzburg, der in Wien-Hütteldorf für kollektives Aufatmen sorgte. „Dieser Sieg ist sehr wichtig für den ganzen Klub“, erklärte Trainer Johannes Hoff Thorup nach dem Prestigeerfolg über den einstigen Serienchampion, den man dadurch von der Tabellenspitze stürzte. Alle Highlights der Partie – in Kooperation mit Sky Sport Austria.