Wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung muss Roland Weißmann den Hut nehmen und tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Posten als ORF-Generaldirektor zurück. Unsere Frage des Tages vom 9. März lautet: „ORF-Chef tritt nach Vorwürfen zurück: Braucht es nun eine Frau an der Spitze des Öffentlich Rechtlichen?“
Was denken Sie über die Anschuldigungen gegen Weißmann und dessen schnellen Rücktritt? Halten Sie Fehlverhalten in der Berufswelt für ein eher männliches Problem oder hat das Geschlecht in diesen Dingen keine Bedeutung? Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dieser Thematik gemacht? Braucht es eine Frau an der Spitze des ORF?
