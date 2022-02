Hilfe für Ukraine: Florianihof spendet 100 Betten

Dank eines seit mehreren Jahren laufenden Hilfsprojektes für Halbwaisen in der ukrainischen Stadt Uschhorod ist Pfarrer Günther Kroiss vor Ort gut vernetzt. Als er angesichts des russischen Überfalls auf das Land um Hilfe gebeten wurde, zögerte er keine Sekunde. Schon am Wochenende organisierte er - wie berichtet - gemeinsam mit mehreren Feuerwehren einen Hilfstransport. „Doch es gibt noch viel zu tun, die Not ist groß“, so Kroiss gegenüber der „Krone“. Und in Klaus Glavanics, der 2021 den insolventen Florianihof übernahm, fand der tatkräftige Seelsorger einen Seelenverwandten. „Ursprünglich wollte ich die Einrichtung des nicht mehr genutzten Hotels über Internetplattformen versteigern. Aber als Pfarrer Kroiss an mich herantrat, habe ich mich spontan entschlossen, sie ihm für sein Hilfsprojekt in der Ukraine zur Verfügung zu stellen.“