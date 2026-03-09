Radfahrerin nach Unfall im Krankenhaus verstorben

Pensionistin erlitt schwere Kopfverletzungen

Obwohl der 49-jährige Radfahrer selbst Verletzungen im Gesicht erlitt, leistete er mit weiteren Passanten umgehend Erste Hilfe bei der schwerverletzten Frau. Die 82-Jährige trug keinen Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde dann auf die Intensivstation des LKH Univ. Klinikums Graz gebracht.