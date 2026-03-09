Radfahrerin nach Unfall im Krankenhaus verstorben

Tragisches Ende eines Radunfalls in Graz: Eine 82-jährige Frau kollidierte am Freitag mit einem entgegenkommenden Radfahrer – wie die Polizei nun mitteilte, ist die Grazerin im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich Freitagvormittag in der Grazer Wickenburggasse (Bezirk Geidorf). Laut Zeugenaussagen geriet eine 82-Jährige plötzlich auf die linke Seite des Radwegs und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Beide Personen kamen zu Sturz.
Pensionistin erlitt schwere Kopfverletzungen
Obwohl der 49-jährige Radfahrer selbst Verletzungen im Gesicht erlitt, leistete er mit weiteren Passanten umgehend Erste Hilfe bei der schwerverletzten Frau. Die 82-Jährige trug keinen Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde dann auf die Intensivstation des LKH Univ. Klinikums Graz gebracht.
Wie die Polizei nun mitteilte, ist die Frau noch am Freitag im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben.
