Highlights: Sturm nach Sieg wieder Tabellenführer

Titelverteidiger Sturm Graz geht nach einem souveränen Sieg gegen den SCR Altach als Spitzenreiter in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Die Steirer von Trainer Fabio Ingolitsch setzten sich am Sonntag in der 22. Runde mit 2:0 (0:0) gegen die Vorarlberger durch und übernahmen vor der Punkteteilung die Tabellenführung von Salzburg. Für den Cup-Finalisten aus Altach endete hingegen der jüngste Erfolgslauf, auch der Sprung in die Top sechs blieb dem SCRA verwehrt. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).