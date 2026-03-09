Lassen Sie sich Ihre Tankrechnung bezahlen

Die Preise an der Zapfsäule steigen rasant, doch einer stellt sich mutig dagegen: Meinrad, der „Tankinator“, greift ein und unterstützt zusammen mit kronehit Sie beim täglichen Kostenkampf an der Zapfsäule. Was Sie dafür machen müssen dafür, erfahren Sie hier.
Wenn der Weg zur Tankstelle zum finanziellen Drahtseilakt wird, kommt Hilfe aus unerwarteter Richtung. Der beliebte Radiomacher schlüpft in die Rolle eines Alltagshelden, der dort einspringt, wo es am meisten schmerzt: beim Spritpreis.
Wenn der Kassenbon zur Chance wird
Wer eine aktuelle Tankrechnung hat, kann mitmachen. Der Aufwand ist gering, der mögliche Vorteil groß: Eine hochgeladene Quittung verwandelt sich in ein Los für die Aktion – und mit etwas Glück wird der Betrag vollständig rückerstattet. Einfach auf kronehit die Rechnung einreichen und mit ein wenig Glück die Kosten für die letzte Tankrechung zurückholen.