Lassen Sie sich Ihre Tankrechnung bezahlen

Wenn der Kassenbon zur Chance wird

Wer eine aktuelle Tankrechnung hat, kann mitmachen. Der Aufwand ist gering, der mögliche Vorteil groß: Eine hochgeladene Quittung verwandelt sich in ein Los für die Aktion – und mit etwas Glück wird der Betrag vollständig rückerstattet. Einfach auf kronehit die Rechnung einreichen und mit ein wenig Glück die Kosten für die letzte Tankrechung zurückholen.