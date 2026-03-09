Vorteilswelt
Freizeit mit Familie

Ausflüge am Wochenende mit viel Sonnenschein

Burgenland
09.03.2026 11:00
Nach Schlaining locken unterhaltsame Kinderführungen.
Nach Schlaining locken unterhaltsame Kinderführungen.(Bild: Andreas Hafenscher)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Wärmere Temperaturen und hellere, längere Tage bieten sich jetzt für Frühlingsausflüge an. Einige beliebte Ziele haben die Saison schon eröffnet andere sind ganzjährig zugänglich und gerade in dieser Jahreszeit beeindruckend.

Schloss Esterhazy in Eisenstadt macht den Anfang mit der Saisoneröffnung: Am 8. März gibt es die erste Familienführung um 10.30 Uhr mit einem Rundgang durch die Fürstenresidenz für Schulkinder und ihre Familien am 28. März, dem Beginn der Osterferien folgt die nächste. Ein Besuch des prächtigen Esterhazy-Parks mit seiner Vielfalt an Pflanzen und versteckten Plätzchen bietet sich nach dem Besuch an.

Kinder erleben Geschichte
In Stadtschlaining erleben die Jüngsten bei der „Kinderführung – Anno Dazumal“ am 8. und 22. März, wie die Menschen vor hundert Jahren im Burgenland lebten. Am 15. erfahren sie auf einer Entdeckungsreise durch die Friedensburg „Wo die Ritter wohnen“ wie hier die Ritter und Burgfräuleins einst lebten. 

Hofmarkt am Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen.
Hofmarkt am Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen.(Bild: Michael Pinzolits)

Beim Hofmarkt und Familienfest am Bio-Landgut Esterhazy am Seehof in Donnerskirchen am 14. und 15. März ab 10 Uhr gibt es einen Ausflug zum Genuss im Freien: Bauernmarkt, schönes Kunsthandwerk, Wissenswertes zur biologischen Landwirtschaft und Naturschutzprojekten sowie Spiel und Spaß beim Kinderprogramm. Wer mit Familie lieber in der frischen Luft unterwegs ist, kann in Bad Tatzmannsdorf nach Anmeldung am 21. März mit einer Pferdekutsche zu den Moorfeldern fahren und Wissenswertes über die Geschichte des Burgenlandes, seine vier Volksgruppen und die natürlichen Heilvorkommen des Bades erfahren.

Losradeln demnächst im Süden.
Losradeln demnächst im Süden.(Bild: Stefan Gergely)

Das „Losradeln“ steigt auch am 21. März: um 10 Uhr vor der Therme in Stegersbach oder um 11 Uhr von der Aussichtsplattform in Bad Tatzmannsdorf. Da die Strecken rund 40 bis 45 Kilometer weit führen, ist dieser Ausflug eher mit größeren Kindern geeignet. Die Post geht an dem Tag ab 10 Uhr auch für die Kleineren beim Losradeln auf den Burgenland Trails ab. In Lockenhaus am Burgsee und in Rechnitz am Badesee gibt es für sie ein Aktivprogramm.

Am Walderlebnisweg Hornstein gibt es einiges zu entdecken.
Am Walderlebnisweg Hornstein gibt es einiges zu entdecken.(Bild: Marktgemeinde Hornstein)

Waldwege selber erkunden
Individuell und gemütlich lässt sich der Frühling auf einem der Walderlebniswege in Hornstein erkunden. Hier gibt es Routen, die in etwa eineinhalb Stunden bewältigbar sind und ein wundervolles Naturerlebnis bieten. Der Wein-Lehrpfad in Rechnitz ist eineinhalb Kilometer lang, startet bei der Vinothek Reichermühle und zeigt bei einer Rundwanderung auf Schautafeln alles Wissenswerte über den Weinbau im Laufe der Jahreszeiten. 

Burgenland
09.03.2026 11:00
