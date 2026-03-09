Ausflüge am Wochenende mit viel Sonnenschein

Das „Losradeln“ steigt auch am 21. März: um 10 Uhr vor der Therme in Stegersbach oder um 11 Uhr von der Aussichtsplattform in Bad Tatzmannsdorf. Da die Strecken rund 40 bis 45 Kilometer weit führen, ist dieser Ausflug eher mit größeren Kindern geeignet. Die Post geht an dem Tag ab 10 Uhr auch für die Kleineren beim Losradeln auf den Burgenland Trails ab. In Lockenhaus am Burgsee und in Rechnitz am Badesee gibt es für sie ein Aktivprogramm.