Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spannungen im Harem

Züricher Zoo musste zehn Dscheladas einschläfern

Ausland
09.03.2026 11:55
Der Züricher Zoo musste zehn Dscheladas einschläfern. (Symbolbild)
Der Züricher Zoo musste zehn Dscheladas einschläfern. (Symbolbild)(Bild: (c)pietro@quadrelli.name)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Züricher Zoo mussten zehn Dscheladas eingeschläfert werden, nachdem ihr Clan zu groß geworden war. Im Harem waren Stress und soziale Spannungen entstanden, wie die Leitung des Tiergartens den „schmerzhaften, aber nötigen Schritt“, erklärte.

0 Kommentare

Die Tiere unterschiedlichen Alters wurden vergangene Woche aus ihrem Clan genommen und getötet, wie der Zoo am Montag mitteilte. Im Gehege ist es seither merklich stiller geworden.

Spannungen statt Harmonie im Harem
Dscheladas sind sehr soziale Tiere. Ihr Leben ist geprägt von komplexen Hierarchien und einem tiefen Zusammenhalt innerhalb ihrer Harems. Doch genau diese Vitalität wurde ihnen zum Verhängnis. Der Clan im Zoo Zürich war auf 48 Individuen angewachsen – eine Größe, die in der begrenzten Welt hinter den Zäunen zu Spannungen führte. Wo früher Harmonie herrschte, gab es zuletzt immer öfter heftige Auseinandersetzungen. Die Gruppendynamik kippte, der Stress für das einzelne Tier wurde zur Dauerbelastung.

Kein neues Zuhause zu finden
Der Zoo stand vor einer schwierigen Aufgabe. „Artenmanagement“ nennt sich das fachsprachlich, doch dahinter verbirgt sich ein Dilemma. Der Zoo suchte nach einem neuen Zuhause für die Affen in anderen europäischen Zoos. Die Türen blieben jedoch geschlossen. Während im Herbst noch sechs Tiere umziehen konnten, fand sich für die nun getöteten zehn Dscheladas kein einziger Platz.

Lesen Sie auch:
Im Tiergarten Nürnberg sind am Dienstag aus Platzgründen Paviane getötet worden.
Anzeige angekündigt
Weitere Pavian-Tötungen im Zoo Nürnberg folgen
30.07.2025
Hat Freunde gefunden
Affenbaby „Punch“ braucht Plüschtier kaum noch
05.03.2026

Tiere betäubt und sanft eingeschläfert
Nach reiflicher Überlegung wählte der Zoo jene Affen aus, die für das langfristige Überleben der gesamten Population am wenigsten „entscheidend“ waren – eine kühle Rechnung. Die Tiere wurden betäubt und sanft eingeschläfert. Ihr Tod soll jedoch nicht ganz umsonst gewesen sein: Ihre Körper wurden der Forschung übergeben, damit Wissenschafter mehr über diese bedrohte Art aus dem äthiopischen Hochland lernen können.

Laut dem Zoo sind solche Tötungen im Artenmanagement manchmal unumgänglich. Um die Art als Ganzes zu retten und gesunde Bestände zu sichern, müsse manchmal das Leben Einzelner geopfert werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
09.03.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf