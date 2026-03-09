Züricher Zoo musste zehn Dscheladas einschläfern

Spannungen statt Harmonie im Harem

Dscheladas sind sehr soziale Tiere. Ihr Leben ist geprägt von komplexen Hierarchien und einem tiefen Zusammenhalt innerhalb ihrer Harems. Doch genau diese Vitalität wurde ihnen zum Verhängnis. Der Clan im Zoo Zürich war auf 48 Individuen angewachsen – eine Größe, die in der begrenzten Welt hinter den Zäunen zu Spannungen führte. Wo früher Harmonie herrschte, gab es zuletzt immer öfter heftige Auseinandersetzungen. Die Gruppendynamik kippte, der Stress für das einzelne Tier wurde zur Dauerbelastung.