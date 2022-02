Hilfslawine für Ukraine rollt an

Feuerwehr unterstützt Hilfsaktion

Während Kroiss drei ukrainische Sattelschlepper, die gerade ihre Fracht in Österreich abgeladen hatten und ansonsten leer zurückgefahren wären, organisierte, kümmerte sich die Feuerwehr um die Spendensammlung. Den Auftakt machte die Feuerwehr Siegendorf am Samstag. Binnen weniger Stunden war der erste Sattelschlepper voll. Auch heute noch kann man bei der Feuerwehr Siegendorf sowie in Gattendorf von 14 bis 17 Uhr seine Sachspenden abgeben, in Gattendorf zusätzlich auch noch am Montag. Benötigt werden etwa Matratzen und Schlafsäcke sowie unverderbliche Lebensmittel.