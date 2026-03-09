Schießt BW-Verteidiger hier Eigentor des Jahres?

Gänzlich ohne Druck kann der TSV Hartberg in die Meistergruppe starten. „Hartberg ist der geilste Klub der Welt“, sangen die Spieler, nachdem sie mit einem 1:1 gegen Blau-Weiß Linz zum dritten Mal nach 2020 und 2024 den Sprung in die Top sechs geschafft hatten. „Mit Hartberg in die Meistergruppe zu kommen, wird immer etwas Spezielles sein“, erklärte Kapitän Jürgen Heil im Sky-Interview. In Erinnerung bleibt nach dem Spiel aber auch ein besonderes Eigentor der Linzer. Alle Highlights der Partie – in Kooperation mit Sky Sport Austria.
