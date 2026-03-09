Im Video: WSG besiegt GAK, verpasst aber „Wunder“

Drei hochverdiente Punkte gegen den GAK reichen der WSG Tirol nicht, um erstmals seit fünf Jahren wieder in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga einzuziehen. Von Enttäuschung ist bei den Tirolern dennoch keine Spur, vielmehr das nächste Ziel bereits vor den Augen. „Natürlich wäre es schön gewesen, wenn heute noch ein kleines Wunder passiert wäre. Es sollte aber nicht sein. Jetzt wollen wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt fixieren“, sagte Trainer Philipp Semlic. Hier alle Highlights der Partie – in Kooperation mit Sky Sport Austria.