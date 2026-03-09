Treue in der Liebe und beim alltäglichen Einkauf

Die Burgenländer zeichnen sich durch Treue aus. Nicht nur in der Partnerschaft, auch im täglichen Leben setzen sie auf Bewährtes und angestammtes Verhalten. Speziell beim Einkaufen bevorzugen sie ihr gewohntes Umfeld.
Wie treu die Österreicher im Alltag tatsächlich sind, erhob eine Studie von Marketagent für das Bonusprogramm Payback. Dabei erwiesen sich die Burgenländer als überwiegend anhängliche Charaktere: 95 Prozent sind in Beziehungen treu und 94 Prozent verhalten sich auch ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal – damit liegen sie über dem Österreichschnitt von 91 Prozent. Besonders treu ist man hierzulande allerdings auch beim Einkaufen im Vergleich zum Rest von Österreich: Die Burgenländer bestellen beim Onlineshopping zu 83 Prozent immer auf denselben Websites, österreichweit verhalten sich nur 76 Prozent so.
Auch der Wagen immer am gleichen Platz betankt
Beim täglichen Einkauf setzt sich diese Haltung fort, wenn 80 Prozent fast immer den gleichen Supermarkt frequentieren. Sogar bei der Tankstelle zeigen die Konsumenten im Bundesland ein treues Verhalten, 77 Prozent tanken nur bei ihrer Stamm-Tankstelle, österreichweit haben diese Gewohnheit nur 66 Prozent. 76 Prozent im Bundesland bevorzugen einen Lieblingsdrogeriemarkt.
Im Umgang miteinander zeigt man sich beim Einkauf sozial und bleibt geduldig: 6 von 10 Befragten bleiben in ihrer Warteschlange stehen, selbst wenn sie das Gefühl haben, eine andere Kassa wäre schneller.
Kunden-Bindungsprogramme werden geschätzt
Jeder Dritte gibt Produkten, die einmal enttäuscht haben, eine zweite Chance. Für die Treue werden die Burgenländer belohnt: 85 Prozent nutzen beim Einkaufen Kundenkarten, Apps oder digitale Coupons. Und die überwiegende Mehrheit von 68 Prozent sammelt gerne Treue-Punkte beim Einkaufen, auch wenn sie dafür etwas bewusster planen muss.
