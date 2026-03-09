Treue in der Liebe und beim alltäglichen Einkauf

Wie treu die Österreicher im Alltag tatsächlich sind, erhob eine Studie von Marketagent für das Bonusprogramm Payback. Dabei erwiesen sich die Burgenländer als überwiegend anhängliche Charaktere: 95 Prozent sind in Beziehungen treu und 94 Prozent verhalten sich auch ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal – damit liegen sie über dem Österreichschnitt von 91 Prozent. Besonders treu ist man hierzulande allerdings auch beim Einkaufen im Vergleich zum Rest von Österreich: Die Burgenländer bestellen beim Onlineshopping zu 83 Prozent immer auf denselben Websites, österreichweit verhalten sich nur 76 Prozent so.