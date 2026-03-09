Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Loyales Burgenland

Treue in der Liebe und beim alltäglichen Einkauf

Burgenland
09.03.2026 09:00
Die meisten Konsumenten im Burgenland gehen fast immer in den gleichen Supermarkt.
Die meisten Konsumenten im Burgenland gehen fast immer in den gleichen Supermarkt.(Bild: Rido)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Die Burgenländer zeichnen sich durch Treue aus. Nicht nur in der Partnerschaft, auch im täglichen Leben setzen sie auf Bewährtes und angestammtes Verhalten. Speziell beim Einkaufen bevorzugen sie ihr gewohntes Umfeld.

0 Kommentare

Wie treu die Österreicher im Alltag tatsächlich sind, erhob eine Studie von Marketagent für das Bonusprogramm Payback. Dabei erwiesen sich die Burgenländer als überwiegend anhängliche Charaktere: 95 Prozent sind in Beziehungen treu und 94 Prozent verhalten sich auch ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal – damit liegen sie über dem Österreichschnitt von 91 Prozent. Besonders treu ist man hierzulande allerdings auch beim Einkaufen im Vergleich zum Rest von Österreich: Die Burgenländer bestellen beim Onlineshopping zu 83 Prozent immer auf denselben Websites, österreichweit verhalten sich nur 76 Prozent so.

Auch der Wagen immer am gleichen Platz betankt
Beim täglichen Einkauf setzt sich diese Haltung fort, wenn 80 Prozent fast immer den gleichen Supermarkt frequentieren. Sogar bei der Tankstelle zeigen die Konsumenten im Bundesland ein treues Verhalten, 77 Prozent tanken nur bei ihrer Stamm-Tankstelle, österreichweit haben diese Gewohnheit nur 66 Prozent. 76 Prozent im Bundesland bevorzugen einen Lieblingsdrogeriemarkt.

Im Umgang miteinander zeigt man sich beim Einkauf sozial und bleibt geduldig: 6 von 10 Befragten bleiben in ihrer Warteschlange stehen, selbst wenn sie das Gefühl haben, eine andere Kassa wäre schneller.

Kunden-Bindungsprogramme werden geschätzt
Jeder Dritte gibt Produkten, die einmal enttäuscht haben, eine zweite Chance. Für die Treue werden die Burgenländer belohnt: 85 Prozent nutzen beim Einkaufen Kundenkarten, Apps oder digitale Coupons. Und die überwiegende Mehrheit von 68 Prozent sammelt gerne Treue-Punkte beim Einkaufen, auch wenn sie dafür etwas bewusster planen muss.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
09.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
6° / 17°
Symbol heiter
Güssing
0° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
2° / 16°
Symbol heiter
Neusiedl am See
3° / 17°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
2° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Schock an den Börsen ++ Video belastet USA schwer
Kronzeuge Thomas Schmid
LIVE
krone.at tickert live
Wöginger-Prozess: Heute wird Schmid befragt
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde zur US-Botschaft in Oslo nach dem Vorfall entsandt. 
Tätersuche läuft
Explosion erschütterte US-Botschaft in Oslo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.496 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
258.537 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.446 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2643 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2260 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
1835 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr Burgenland
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Wolf Stockinger
Umweltpreis für florales Lebenswerk in Neusiedl
In Weingraben
Gedenktafel für Fritz Pollak wurde enthüllt
Neue Technologie
Feuerwehr übt schwierige Szenarios mit VR-Brille
Für den schönsten Tag
Einzigartige Tanzmomente für die perfekte Hochzeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf