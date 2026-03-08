Vorteilswelt
In Weingraben

Gedenktafel für Fritz Pollak wurde enthüllt

Burgenland
08.03.2026 19:00
Familie und politische Vertreter kamen zur Enthüllung der Tafel.
Familie und politische Vertreter kamen zur Enthüllung der Tafel.(Bild: Vanessa Wittmann)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Weingraben gedachte zum 125. Geburtstag des entschlossenen Kämpfers gegen den Faschismus. Am Sonntag wurde eine Gedenktafel enthüllt.

0 Kommentare

Eine stille, bedeutungsvolle Erinnerung war es am Sonntag am Ostfriedhof in Weingraben, als man eine Gedenktafel für den sozialdemokratischen Widerstandskämpfer Friedrich Hermann Pollak enthüllte. Politische Vertreter, Besucher und Angehörige waren gekommen, um dem Mann zu gedenken, der sein Leben dem Kampf gegen Faschismus und der Demokratie widmete. Am 8. März jährte sich sein Geburtstag zum 125. Mal.

Gegner des Faschismus
Er gehörte entschlossen zu den Gegnern des Austrofaschismus und später des Nationalsozialismus. Für seinen Widerstand zahlte er einen hohen Preis. Sechs Jahre war Pollak im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Er war dort Mitunterzeichner des bekannten „Buchenwalder Manifests“, das nach der Befreiung des Lagers ein klares Bekenntnis zu Demokratie, Frieden und Menschlichkeit wurde. 

Das Land Burgenland stiftete die Gedenktafel auf Initiative von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, SPÖ-Klubobmann Roland Fürst würdigte Pollaks Vermächtnis.

Landtagsabgeordnete Doris Prohaska mit Bürgermeister Thomas Stoiber würdigten Pollak.
Landtagsabgeordnete Doris Prohaska mit Bürgermeister Thomas Stoiber würdigten Pollak.(Bild: Vanessa Wittmann)

Sichtbares Zeichen für Einsatz
Unter den politischen Vertretern waren etwa Landtagsabgeordnete Doris Prohaska, Landesrat Heinrich Dorner oder SPÖ-Landtagsabgeordneter Jürgen Karall. Bürgermeister Thomas Stoiber begrüßte im Namen der Gemeinde. Besonders bewegend war die Anwesenheit der Familie des Widerstandskämpfers. Deutlich gerührt betrachtete sie die Gedenktafel, das sichtbare Zeichen dafür, dass Pollaks Einsatz auch Jahrzehnte nach seinem Tod nicht vergessen ist. Landtagsabgeordnete Doris Prohaska meinte: „Freiheit ist nicht selbstverständlich, sie muss erkämpft werden!“ 

Burgenland
08.03.2026 19:00
Burgenland
