Gedenktafel für Fritz Pollak wurde enthüllt

Eine stille, bedeutungsvolle Erinnerung war es am Sonntag am Ostfriedhof in Weingraben, als man eine Gedenktafel für den sozialdemokratischen Widerstandskämpfer Friedrich Hermann Pollak enthüllte. Politische Vertreter, Besucher und Angehörige waren gekommen, um dem Mann zu gedenken, der sein Leben dem Kampf gegen Faschismus und der Demokratie widmete. Am 8. März jährte sich sein Geburtstag zum 125. Mal.