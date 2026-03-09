18-Jähriger zieht von fremder Vape und kollabiert

Ähnlicher Fall am Tag zuvor

Am Tag zuvor hatte eine 13-Jährige ebenfalls im Landkreis Freyung-Grafenau Betäubungsmittel über eine Vape verabreicht bekommen. Ein 16-Jähriger habe der Schülerin am vergangenen Freitag einen Zug von dem Verdampfergerät angeboten, danach habe sie schlecht gesehen und gehört. Im Krankenhaus seien Benzodiazepine – Tranquilizer – im Blut der Jugendlichen festgestellt worden.