Drogen inhaliert?
18-Jähriger zieht von fremder Vape und kollabiert
In Bayern ereignete sich am Samstag ein schockierender Vorfall: Laut Polizei wurde ein 18-Jähriger an einem Bahnhof von einem Fremden angesprochen, der ihm einen Zug von seiner Vape angeboten haben soll. Kurz darauf brach der junge Mann zusammen. Die Polizei leitete Ermittlungen zu dem Fall ein.
Die Zahl der besorgniserregenden Vorfälle mit Vapes und E-Zigaretten wächst um einen neuen Fall. Vapes (E-Zigaretten) sind elektrische Geräte, die Flüssigkeiten (Liquids) durch eine beheizte Spule verdampfen, statt Tabak zu verbrennen.
Der 18-Jährige habe am Busbahnhof Grafenau einen Zug von einer Vape genommen, die ihm ein Fremder angeboten habe, teilte die bayrische Polizei am Montag mit. Bei der Zugfahrt habe sich der Mann übergeben und sei später kollabiert. Ein Rettungsdienst brachte ihn vom Bahnhof Spiegelau ins Spital.
Warte auf Ergebnisse aus Labor
Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall vom Samstag wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Im Labor soll überprüft werden, ob Betäubungsmittel in der Vape waren. Mit den Ergebnissen ist erst in der nächsten Woche zu rechnen.
Ähnlicher Fall am Tag zuvor
Am Tag zuvor hatte eine 13-Jährige ebenfalls im Landkreis Freyung-Grafenau Betäubungsmittel über eine Vape verabreicht bekommen. Ein 16-Jähriger habe der Schülerin am vergangenen Freitag einen Zug von dem Verdampfergerät angeboten, danach habe sie schlecht gesehen und gehört. Im Krankenhaus seien Benzodiazepine – Tranquilizer – im Blut der Jugendlichen festgestellt worden.
