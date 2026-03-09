Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

Treten Sie beim Staffelmarathon in Wien an!

Gewinnspiele
09.03.2026 11:49
(Bild: Coca-Cola | Martin Steiger)
Porträt von Werbung
Von Werbung

POWERADE und die „Krone“ machen es möglich. Wir verlosen 5 exklusive Staffel-Startplätze für den ausverkauften Staffelmarathon beim Vienna City Marathon. Das Besondere: Die Gewinner eröffnen den VCM und gehen noch vor dem Hauptfeld auf die Strecke. Ein Once-in-a-Lifeteime-Erlebnis, das man normalerweise nicht kaufen kann.

Der Staffelmarathon in Wien zählt seit Jahren zu den beliebtesten Bewerben des Vienna City Marathons. Das Format bringt vier Läufer zusammen, die sich die klassische Marathondistanz teilen und so ein gemeinsames sportliches Erlebnis schaffen. Die Abschnitte führen durch die schönsten Teile der Stadt – vom Start über die Reichsbrücke bis hin zur Wiener Innenstadt und dem Wiener Prater. 

(Bild: Roman Pfeiffer)

Wer am Staffelmarathon teilnimmt, erlebt nicht nur das sportliche Umfeld, sondern auch die besondere Atmosphäre entlang der Strecke. Zehntausende Fans sorgen für Unterstützung, die jeden Abschnitt zu einem emotionalen Moment macht und den Lauf weit über die persönliche Bestzeit hinaus zu einem Erlebnis werden lässt. Weitere Informationen wie die Streckenabschnitte finden Sie HIER

Lesen Sie auch:
Szene aus dem Wien-Marathon
Acht Riesen vereint
Wien künftig Teil der European Marathon Classics!
25.02.2026
Trotz Kälte
Vienna City Marathon vermeldet Finisher-Rekord
07.04.2025

Schnell mitmachen und gewinnen
Zusammen mit POWERADE verlost die „Krone“ 5x1 Startplätze (für je 4 Staffelläufer) für den mittlerweile ausverkauften Staffelmarathon am 19. April um 08:00 Uhr. Füllen Sie das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
09.03.2026 11:49
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.920 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
260.128 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.819 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2264 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2168 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1301 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf