Treten Sie beim Staffelmarathon in Wien an!

POWERADE und die „Krone“ machen es möglich. Wir verlosen 5 exklusive Staffel-Startplätze für den ausverkauften Staffelmarathon beim Vienna City Marathon. Das Besondere: Die Gewinner eröffnen den VCM und gehen noch vor dem Hauptfeld auf die Strecke. Ein Once-in-a-Lifeteime-Erlebnis, das man normalerweise nicht kaufen kann.
Der Staffelmarathon in Wien zählt seit Jahren zu den beliebtesten Bewerben des Vienna City Marathons. Das Format bringt vier Läufer zusammen, die sich die klassische Marathondistanz teilen und so ein gemeinsames sportliches Erlebnis schaffen. Die Abschnitte führen durch die schönsten Teile der Stadt – vom Start über die Reichsbrücke bis hin zur Wiener Innenstadt und dem Wiener Prater.
Wer am Staffelmarathon teilnimmt, erlebt nicht nur das sportliche Umfeld, sondern auch die besondere Atmosphäre entlang der Strecke. Zehntausende Fans sorgen für Unterstützung, die jeden Abschnitt zu einem emotionalen Moment macht und den Lauf weit über die persönliche Bestzeit hinaus zu einem Erlebnis werden lässt. Weitere Informationen wie die Streckenabschnitte finden Sie HIER.
Schnell mitmachen und gewinnen
Zusammen mit POWERADE verlost die „Krone“ 5x1 Startplätze (für je 4 Staffelläufer) für den mittlerweile ausverkauften Staffelmarathon am 19. April um 08:00 Uhr. Füllen Sie das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.