Treten Sie beim Staffelmarathon in Wien an!

Wer am Staffelmarathon teilnimmt, erlebt nicht nur das sportliche Umfeld, sondern auch die besondere Atmosphäre entlang der Strecke. Zehntausende Fans sorgen für Unterstützung, die jeden Abschnitt zu einem emotionalen Moment macht und den Lauf weit über die persönliche Bestzeit hinaus zu einem Erlebnis werden lässt. Weitere Informationen wie die Streckenabschnitte finden Sie HIER.