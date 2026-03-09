Highlights: LASK feiert Heimerfolg über den WAC

Der LASK hat sich mit einem 3:1-(1:1)-Heimerfolg über den WAC und einem Erfolgserlebnis in Richtung der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga verabschiedet. Samuel Adeniran (36.), Kasper Jörgensen (69.) und Maximilian Entrup (93.) sorgten am Sonntag in der 22. Runde des Grunddurchgangs nach drei Partien ohne Sieg für verdienten Jubel in Schwarz-Weiß. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).