Highlights: Austria nimmt drei Punkte aus Ried mit

Die SV Ried hat die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga verpasst. Der Aufsteiger unterlag der Austria zum Abschluss des Grunddurchgangs am Sonntag 0:2 (0:0), die Top sechs wären damit auch mit fremder Hilfe außer Reichweite geblieben. Abubakr Barry (56.) und Aleksandar Dragovic (73.) trafen in der zweiten Halbzeit für die Wiener, die am kommenden Wochenende als Vierter ins Rennen um den Titel starten. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).