Wetter: Zu Wochenbeginn setzt sich die Sonne durch

Am Mittwoch ist es zunächst noch sonnig. Schon am Vormittag ziehen aber von Nordwesten her hohe Schleierwolken auf und am Nachmittag treffen dann auch dichte Wolkenfelder ein. Dabei bleibt es aber meist trocken. Am freundlichsten bleibt es ganz im Osten und Südosten. Frühtemperaturen minus zehn bis minus ein Grad, Tageshöchsttemperaturen vier bis zehn Grad.