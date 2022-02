Aggressiver Vater bedrohte Familie mit Messer

Zu einem hitzigen Streit zwischen einem in Trennung lebenden Ehepaar ist es am Freitag in der Nacht gegen 1.20 Uhr in Wien-Favoriten gekommen. Der 62-jährige Mann soll im Zuge des Wortgefechts handgreiflich geworden sein. Als der gemeinsame Sohn (34) mit seiner Lebensgefährtin (26) zu Hilfe kam, um den Vater zur Rede zu stellen, soll dieser die Familie mit dem Messer bedroht haben.