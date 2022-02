Viele leere Arbeitsplätze im Kärntner Landtag

Eine besonders hohe Absenzqoute gab es bei der Sondersitzung des Kärntner Landtages. Politisch bewegte sich diese Woche auch einiges am Klippitztörl: Land und Gemeinde sagten den Chalets den Kampf an. Und der Krieg in der Ukraine lässt auch die heimische Politik nicht kalt. In Villach und Klagenfurt wurden Fahnen gehisst und zwei Hilfskonvois sollen demnächst in Richtung Ukraine starten.