Ex-Präsident Poroschenko mit Kalaschnikow in Kiew

Der ukrainische Ex-Präsident Petro Poroschenko hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „einfach verrückt“ und „böse“ bezeichnet. Es sei einfach nur bösartig, in dieses Land zu kommen und Ukrainer zu töten, sagte Poroschenko, mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr in der Hand und Verteidigern im Hintergrund, in den Straßen Kiews zu CNN.