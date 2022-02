Gegen Krieg protestiert: Hunderte Russen verhaftet

Vor der russischen Botschaft in Paris skandierten Hunderte Demonstranten „Stoppt Putin, stoppt den Krieg“. Auf einigen Plakaten war „Kein Krieg“ oder „Putin Ukraine 2022, Hitler Polen 1939“ zu lesen. Die Menschen schwenkten die gelb-blaue Fahne der Ukraine und sangen ein ukrainisches Lied aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Auch in anderen europäischen Städten wie Berlin, Brüssel und in Den Haag gingen zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine zu demonstrieren. In Österreich gab es in Wien und in Salzburg Kundgebungen.