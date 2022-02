Russen sollen schon mobile Krematorien vorbereiten

Bereits in früheren Konflikten hätten die Russen mobile Krematorien mit ihren Streitkräften mitgeschickt, berichtet der britische „Telegraph“. Verteidigungsminister Ben Wallace deutete in einer Ansprache an, Russland könnte mit der raschen Verbrennung von Gefallenen die tatsächliche Opferzahl in den eigenen Reihen vertuschen.