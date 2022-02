Schonungslose Aufklärung politischer Fehlleistung

Strittige Vollmacht und Neugestaltung Luggerplatz

Richtig zur Sache ging es dann beim Kontrollamtsbericht über die zwei 6000-Euro-Sitzbänke, die offenbar Willis Büroleiterin in Auftrag gegeben hatte. BM Willi hatte ihr eine Vollmacht über eigene Verfügungsmittel erteilt, was heftige Kritik der anderen Fraktionen hervorrief. Jetzt wandert die Sache erneut in den Kontrollausschuss. Das Projekt Luggerplatz neu kommt, zu diesem Zweck wird eine Steuerungsgruppe eingerichtet.