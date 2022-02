Hoffnungsschimmer: Tirols künstlerischer Nachwuchs

Die vergangenen zwei Jahre waren für die Kulturschaffenden eine furchtbare Zeit, ganz besonders auch für den künstlerischen Nachwuchs. Die gerade in jungen Jahren so wichtigen Praxiserfahrungen mussten größtenteils ausbleiben, in den Konzertsälen blieb es stumm, viele junge Musiker verloren die Perspektive in einer auch vor der Pandemie schon unsicheren Profession.