Bahntrasse als Naturerlebnispfad

Im Sportausschuss wurde am heutigen Mittwoch einmal mehr über die Begehbarkeit des Achtals zwischen Kennelbach und Doren diskutiert. Im Sportausschuss am Freitag beschäftigt sich der Vorarlberger Landtag einmal mehr mit der Sicherung der Begehbarkeit des Achtals zwischen Kennelbach und Doren: „Ich will die alte Wälderbahntrasse zumindest als Naturerlebnispfad erhalten. Mich freut es, dass die Bevölkerung dieses Anliegen so unterstützt. Umso wichtiger ist es, dass wir als Landesparlament nun den finanziellen Rahmen schaffen, der die Ertüchtigung und Sicherung dieses Weges in den kommenden Jahren garantiert“, so VP-Klubobmann Roland Frühstück.