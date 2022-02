Für Brennsteiner „irgendwie schon verrückt“

Was für ein Olympiafinale von Stefan Brennsteiner. Nach dem bitteren Aus im RTL auf dem Weg zu Bronze schaffte der 30-Jährige im Teambewerb am Sonntag den goldenen Abschluss. Der Niedernsiller war im Parallel-RTL ein Erfolgsfaktor. Insofern gebührt ihm großer Anteil an Gold. In der 98-jährigen Geschichte von Winterspielen war es das erste im Alpinbereich für einen Pinzgauer.