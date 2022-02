Covid-Impfung als Hürde bei Klassenfahrten

Mit dem Semesterstart am Montag ist die Maskenpflicht für Schüler sowohl am Sitzplatz als auch im Sport- und Bewegungsunterricht gefallen. Auch Veranstaltungen und Sportwochen sind wieder möglich, die ersten Kärntner Schulklassen sind bereits in Richtung Skikurswoche unterwegs. Dass Klassenfahrten aktuell für mehr Diskussionsstoff sorgen denn je, weiß Bildungsdirektorin Isabella Penz: „Die Gesellschaft spiegelt sich immer in der Schule wider. Eine ganz besondere Herausforderung ist es, wenn Geimpfte auf Ungeimpfte treffen.“