St. Pölten feiert 100 Jahre als Statutarstadt

Langer Weg zur Landeshauptstadt

Die Einwohner der umliegenden Gemeinden davon zu überzeugen, gestaltete sich allerdings als schwierig. Am 1. Jänner 1922 wurden die Gemeinden Spratzern, Stattersdorf mit Wagram, Harland, Hart, Wörth und Viehofen eingemeindet, am 23. Februar desselben Jahres erfolgte dann die Erhebung zur Statutarstadt. Erst gut sechs Jahrzehnte später - am 10. Juli 1986 - wurde St. Pölten dann formal zur Landeshauptstadt ernannt.