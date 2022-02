Airport plant nun eine große Terminal-Landschaft

Stadt und Land pumpen 80 Millionen in den Flughafen

Stadt und Land kommt das Megaprojekt als Eigentümer teuer (75 Prozent Land; 25 Prozent Stadt): Stolze 80 Millionen Euro werden fällig. „Höhere Summen hätten den Flughafen und die Eigentümer überfordert“, so Ganghofer. Denn die überfällige Terminalerneuerung ist nicht die einzige Investition: Bis 2030 fließen zusätzlich 113 Millionen Euro für behördliche Vorgaben, wie etwa für ein neues Exit-Entry-System (EES) zur Kontrolle von Einreisenden aus Drittstaaten oder Adaptierungen in den Brandschutz. Die Kosten dafür trägt der Airport. Von der einst angedachten Airport-City samt Hotels, Geschäften oder einer Tagesklinik findet sich nach den herben Corona-Einbußen nichts mehr in den Plänen. „Es werden all jene Investitionen gemacht, die notwendig sind, um auch künftig alle behördlichen Auflagen einhalten zu können“, so Ganghofer. Mehr Passagiere will der Airport nach dem Großprojekt nicht abfertigen – die Fluggastzahlen sollen sich auf Vorkrisenniveau bewegen.