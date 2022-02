Vom Fußballhimmel zurück im Liga-Alltag

Die Wolfsberger sind das letzte Team, das in der Liga in der Festung Red Bull-Arena gewinnen konnte. Am 20. Dezember 2020 schlugen die Kärntner auswärts mit 3:2 zu. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle wird den Außenseiter daher auf keinen Fall unterschätzen: „Der WAC hat eine richtig gute Mannschaft und steht zu Recht auf dem zweiten Tabellenplatz“, lobt der 33-Jährige die Truppe von Coach Robin Dutt, die mit einem 2:1-Erfolg gegen Ried in das Bundesliga-Frühjahr gestartet ist. Im bisher einzigen Saisonduell gewannen die Bullen aber mit 2:0.