Heftige Stürme fegen mit fast 200 km/h über Europa

Bahnverkehr lahmgelegt, Flüge gestrichen

Sturmtief „Eunice“, das in Deutschland „Zeynep“ heißt, sorgt dafür, dass der Bahnverkehr in großen Gebieten zum Erliegen kommt. So stellt die Deutsche Bahn den Regionalverkehr in Teilen Norddeutschlands und Nordrhein-Westfalens nach und nach ein. Zuvor wurde bereits der Zugverkehr in London teilweise eingestellt. In Wales stand die Bahn komplett still. Am Flughafen Heathrow und dem London City Airport wurden Dutzende Flüge gestrichen. Der Hafen von Dover wurde geschlossen, nachdem zuvor Fährverbindungen reihenweise gestrichen worden waren.