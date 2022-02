Lebensgefahr: London erwartet Böen bis zu 130 km/h

Großbritannien bereitete sich am Freitag auf das Eintreffen von Sturmtief „Eunice“ vor, das in Deutschland „Zeynep“ getauft wurde. Der BBC zufolge könnte es sich um einen der schwersten Stürme in dem Land seit Jahrzehnten handeln. In Irland hatten heftige Winde in der Nacht bereits zu Stromausfällen bei Tausenden Haushalten geführt.