Wachstum in Niederösterreich: Wir werden mehr!

Wiener Neustadt unter den Netto-Gewinnern

Ein genauer Blick auf die Bilanz zeigt: In drei Viertel aller Bezirke konnte ein Zuwachs verbucht werden. Das satteste Plus wurde etwa in Wiener Neustadt – bekanntlich die zweitgrößte Stadt des Landes –, erzielt, gefolgt von der Boom-Region Bruck an der Leitha. Das größte Minus findet sich indes im Bezirk Gmünd. Generell hinkt das Waldviertel mit einem Rückgang in fast allen Bezirken deutlich hinten nach (siehe Grafik). Auch in Waidhofen an der Ybbs und in Lilienfeld kam es gegen den landesweiten Trend zuletzt zu Rückgängen.