Öffnungen: Warum der „Tag der Freiheit“ keiner ist

Kanzler Nehammer sprach davon, die „Teststrategie zu überarbeiten“. Eine denkbare Variante ist, dass behördlich vorgeschriebene Tests kostenlos bleiben und alle anderen Tests für alle kostenpflichtig werden. Noch ist aber alles offen. Bis Ende März soll das Testen jedenfalls gratis bleiben. Schon ab Anfang März fallen in allen Bundesländern bis auf Wien sämtliche G-Regeln. Heißt: Für Ungeimpfte erübrigt sich das Testen in fast allen Bereichen. Einzig in Alten- und Pflegeheimen sowie Spitälern wird die 3G-Regel bestehen bleiben.