Oberländer „Rambo“ fasste Bewährungsstrafe aus

Zum Fall: Nach einer Abschlussfeier des Schülervereins in einem Lokal in der Feldkircher Innenstadt, verlagert eine fünfköpfige Gruppe von jungen Männern Mitte August den weiteren Abend auf den Spielplatz beim Konservatorium. Man unterhält sich, lacht, ist guter Dinge, da änderte sich die Stimmung schlagartig: „Ich saß in der Netzschaukel, als plötzlich eine Gruppe von Personen auf uns zukam“, so ein 19-jähriges Opfer. Der Angeklagte habe ihn aufgefordert, die Schaukel zu verlassen, andernfalls würde er ihn einen Kopf kürzer machen. Um Streit zu vermeiden, habe er sich auf eine Bank gesetzt. „Als ich mich dort weigerte, ihm die Hand zu geben, drohte er mir erneut Schläge an.“ Was ein weiteres Opfer bestätigt. Mehr noch: „Als ich zu deeskalieren versuchte, hielt mir der Angeklagte ein Messer an den Hals und drohte damit, zuzustechen!“