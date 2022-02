Lust und Frust im Austria-Frühjahr

Aber auch in anderen Spielzeiten folgte in der zweiten Meisterschaftshälfte der Einbruch. Ein negativer Ausreißer war das Frühjahr 2010, als es unter Trainer Edi Stöhr in 15 Runden ebenfalls nur 14 Punkte gab. In insgesamt elf Frühjahrssaisonen in 22 Jahren Ligazugehörigkeit holte die Austria weniger als 20 Punkte. Besonders schlecht waren dabei die beiden letzten Saisonen, in denen gar nur jeweils 12 Zähler auf der Habenseite standen. Im Vorjahr gab es nur drei Siege und 2020 gar nur zwei. Den absoluten Horrorfrühling erlebte die Austria im Jahr 2000. Damals holten die Lustenauer nur drei Pünktchen und stiegen mit Bomben und Granaten aus der höchsten Liga ab.