Olympia-Debütantin qualifiziert sich für die Kür

„Das Gefühl bei den Olympischen Spielen auf dem Eis zu stehen war super!“, freute sich die 18-Jährige, nachdem sie die Qualifikation für die Kür am Donnerstag (11, MEZ) fixiert hatte. Ihr Plan, möglichst gelassen zu bleiben und sich auf ihre eigenen Stärken zu konzentrieren, scheint also gut funktioniert zu haben. Am Donnerstag wird der Schützling von Trainerin Elena Romanowa auf altbewährtes setzen und dieselbe Kür wie bei der Weltmeisterschaft 2021 in Stockholm (Sd) zeigen.