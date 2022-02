„Lasse Langen nicht im Stich - das ist mein Baby“

Allerdings müsse eine Lösung gefunden werden, um Diskussionen über Auftragsvergaben der Gemeinde an sein Unternehmen künftig zu vermeiden. Auf der Gemeinde-Homepage ließ er jüngst klarstellen: „Wenn zur Verhinderung einer kritischen Außenwahrnehmung das Unternehmen von Josef künftig keine Aufträge der Gemeinde Langen annehmen kann und dadurch verstärkt Aufträge außerhalb des Gemeindegebietes ausgeführt werden müssen, erfordert dies eine wesentlich höhere Präsenz im eigenen Betrieb, was eine Weiterführung des Bürgermeisteramts in gewohntem Ausmaß schwierig macht.“