Sieben Kirchen ausgeräumt, ein Jahr Haft abgeräumt

In Gerichten und Haftanstalten im Ausland kennt sich der Angeklagte schon aus. Jetzt hat es ihn in Vorarlberg erwischt. Im Frühjahr 2021 machte er sich an Opferstöcken in Kirchen in Vorarlberg und Tirol zu schaffen - verraten hat ihn seine DNA. Im Prozess gestern machte der Angeklagte keine Anstalten, die Vorwürfe des Staatsanwaltes zu leugnen und bekannte sich schuldig. Als Motiv für die sieben Einbruchdiebstähle gibt der Angeklagte Alkoholprobleme an.