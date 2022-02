MFG will jetzt auch in Vorarlberg mitmischen

Erstmals in Erscheinung getreten ist die Kleinpartei MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) in Oberösterreich, wo sie mittlerweile sogar im Landtag vertreten ist. Und nun hat auch Vorarlberg seine eigene MFG-Landesorganisation. Das ehrgeizige Ziel der Gruppierung ist der Einzug in den Landtag im Jahre 2024.