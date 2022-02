2,2 Millionen Euro für Olympioniken von morgen

Investitionen in Sportstätten

Verstärkt investiert wurde dabei in Trendsportarten. Aber auch klassische Sportarten wie Fußball oder das wieder beliebter werdende Tennis wurden gefördert. Alleine 2021 wurden etwa 34 Flutlichtanlagen in Betrieb genommen, die längeres Sporteln ermöglichen und aufgrund der LED-Technologie weniger Strom verbrauchen. Außerdem wurde ein Baseballfeld in Wiener Neustadt saniert, und auch in das American-Football-Feld in St. Pölten wurde seitens des Landes investiert. Immerhin 50.000 Euro flossen beispielsweise auch in die Neugestaltung der Sportanlage des Sportclubs Muckendorf im Bezirk Tulln.