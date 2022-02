Schwache Schicht in Hängen: „Unsichtbare Falle“

Außergewöhnliche Dimensionen hatte am Sonntag eine Lawine an der Schafseitenspitze im Tiroler Navis - die „Krone“ berichtete. Für Experten kommen derzeit selbst solche massiven Ereignisse nicht völlig überraschend. Denn in weiten Teilen Tirols existiert eine Altschnee-Schwachschicht in den Hängen. Das Problem ist „unsichtbar“.