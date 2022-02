Tiroler von Riesenlawine verschüttet - reanimiert

Lawinen halten Tirols Einsatzkräfte weiter auf Trab: An der Schafseitenspitze bei Navis (Bezirk Innsbruck-Land) riss am Sonntag ein gigantisches Schneebrett (1000 Meter lang, 400 Meter breit) einen Tourengeher (63) mit und verschüttete ihn. Zeugen gruben den Einheimischen aus, er musste reanimiert werden. Alarm gab es auch an der Hohen Salve im Unterland.