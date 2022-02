Der zwölfte Kühlschrank öffnet seine Türen

Am heutigen Sonntag wird in der Lünerseefabrik in Bürs der nächste „Offene Kühlschrank“ in Betrieb gehen. Abgelaufene Lebensmittel, die noch zum Verzehr geeignet sind, zu viel Eingekauftes oder Eingemachtes, kann dort abgegeben bzw. in den Kühlschrank gestellt werden. Jeder, der will, kann die Speisen mitnehmen.